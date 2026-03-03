Sant Julià de Lòria
La Cullera de la Llar obre les portes per combatre la solitud i fomentar la sociabilització
El menú té amb un cost de 7,80 euros per dia i 35 euros setmanals
Sant Julià de Lòria ha celebrat avui la inauguració oficial de La Cullera de la Llar, el nou menjador social destinat a totes les persones jubilades i prejubilades d’Andorra majors de seixanta anys. L’espai, situat a l’edifici de la Llar, ofereix una alternativa de menjar casolà i un punt de trobada per fomentar la socialització i la convivència entre les persones grans. Aquesta va ser una de les reiterades demandes dels padrins que demanaven que el servei de càtering no els satisfeia, el servei del qual es va suspendre l’1 de juliol del 2024 per reorganitzar la cuina i adaptar-la a les normes d’Indústria i Salut.
Segons ha explicat la consellera del Social de Sant Julià de Lòria, Eva Ramos, aquesta iniciativa forma part del programa electoral del comú d’obrir el menjador social a tota la comunitat. "L’edifici fa deu anys que està obert, però el menjador no funcionava. Vam començar el període d’obres fa gairebé divuit mesos i finalment hem pogut reformar les instal·lacions i contractar una cuinera", ha detallat.
El menjador està obert a jubilats i prejubilats de Sant Julià i de totes les parròquies, amb un cost de 7,80 euros per dia i 35 euros setmanals. A més, també poden fer-ne ús els pacients del Centre de Dia de la Creu Roja. Des del 2 de febrer, el servei ha començat a funcionar, i avui s'ha celebrat la inauguració oficial, un mes després del seu inici. "Tenim gent que ja paga setmanalment per venir des del 2 de febrer i estan molt contents. És el que es demanava, una cuinera i un menjador on es pugui menjar bé i compartir moments amb altres persones", ha remarcat.
Ramos ha destacat que La Cullera de la Llar no només ofereix menjar, sinó que és "un lloc de trobada per a la gent del poble". L’objectiu és combatre la solitud, promoure la socialització i crear un espai on es puguin establir amistats i mantenir-se actius. La cuinera del menjador i la seva ajudant, Júlia, formada en cuina i direcció hotelera, són les encarregades de preparar els menús setmanals, adaptats a necessitats especials i intoleràncies alimentàries. Segons Ramos, la qualitat dels plats ha estat molt ben valorada pels usuaris. Un canvi que s'ha notat entre els padrins usuaris, com la Montse, qui va arribar a advertir als encarregats del servei de càtering que era dolentíssim. "I ara hem començat [amb el servei de cuina] i, la veritat, una experiència molt bona. Plats de cullera. És cosa de casa. L'altra vegada, a veure, jo sé que quan és un càtering s'ha d'usar unes altres coses, és diferent el menjar, i aquí, poc més o menys, l'aroma ja és molt bo, que s'ho fa molt", ha bromejat la padrina, qui ja ha confessat que serà de les usuàries que repetiran.