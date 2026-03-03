Conferència
Canillo enceta les primeres jornades d’història amb un recorregut pel passat de la parròquia
Domènec Bascompte inaugura el cicle amb una conferència des dels orígens geològics fins a l’actualitat
L’historiador i arxiver del comú de Canillo, Domènec Bascompte Grau, ha inaugurat les primeres jornades de la història de Canillo amb la conferència “Canillo i la seva història: aproximació general al passat de la parròquia”, celebrada a Cal Federico amb la presència del cònsol major, Jordi Alcobé, i membres de l’equip comunal. La ponència ha ofert un ampli recorregut des de la formació dels Pirineus, fa més de 23 milions d’anys, fins a l’evolució política, econòmica i social que ha configurat el Canillo actual.
Bascompte ha destacat episodis com la fundació de les primeres cases, l’existència d’un antic castell al poble, el document més antic conservat a l’arxiu comunal o l’entrada de Carlemany pel port de Fontargent, tot reivindicant la importància d’aprofundir en els estudis d’història local per reforçar la identitat col·lectiva i el coneixement nacional.
Les jornades continuen fins al 12 de març amb conferències sobre la història de la policia d’Andorra, la vida quotidiana medieval, les excavacions a Prats, els espais de poder parroquial i una sessió final dedicada a les bruixes de Canillo. Totes les activitats se celebren a Cal Federico a les 18 hores, amb entrada gratuïta i inscripció prèvia.