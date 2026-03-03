Teatre
Andorra la Vella s’uneix a la iniciativa 'Cap butaca buida' amb la funció 'Abrakadabra'
L'obra teatral es durà a terme al Teatre comunal el 21 de març
El comú d'Andorra la Vella s'ha adherit a la iniciativa 'Cap butaca buida'. Es tracta d'un projecte ideat per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) amb el suport del sector públic per promoure el teatre el 21 de març a diferents localitats de Catalunya a través d'espectacles teatrals. A la capital d'Andorra es podrà veure la funció que portarà a terme l'Escena Nacional d'Andorra amb l'obra 'Abrakadabra' per promocionar el teatre.
"Entrem en aquesta xarxa cultural el pròxim 21 de març que farà possible que Andorra la Vella i el nostre Teatre comunal estigui dintre d'aquest marc de 200 funcions diferents simultàniament", ha declarat la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada. "Per nosaltres és molt important començar a formar part d'aquest projecte. Creiem que és molt important ajudar al teatre a aquesta visibilització", ha afegit Losada.
"Aquesta iniciativa surt de la necessitat, la il·lusió i les ganes de la gent que fem teatre i promovem la diada del teatre. Aquí hem fet una picada d'ullet en dir-li diada perquè per nosaltres el Sant Jordi és de llibres, però el teatre no tenia una diada", ha confessat el vicepresident d'Adetca, Toni Albaladejo.
El projecte està pensat perquè el "dia ha de ser del públic i ha de ser del carrer, no de les institucions", ha detallat Albaladejo. Per aquest motiu es farà també circ i altres espectacles durant els mateixos dies que se celebra la Setmana Mundial del Teatre. "Cap butaca buida no és un festival, ni una mostra, ni posa el focus en cap espectacle concret, si no és un acte d'anar al teatre i una experiència compartida de seure en una butaca, viure el directe al teatre i emocionar-se", ha esmentat el vicepresident d'Adetca, que ha afegit: "El públic és el centre del projecte. Cap butaca buida parteix d'una idea molt simple: Sense públic, no hi ha teatre. La diada és una invitació directa a ocupar la butaca". Per aquest motiu, s'ha col·locat un inflable en forma de butaca gegant a la plaça de la rotonda per començar a promocionar l'esdeveniment.
'Cap Butaca buida' ja fa tres anys que se celebra i enguany comptarà amb la participació d'Andorra la Vella per primera vegada. "La incorporació d'Andorra és especialment rellevant perquè amplia el mapa del projecte i reforça la idea que el teatre és una experiència compartida entre territoris", ha afirmat Albaladejo. Fins i tot se celebrarà una obra a Buenos Aires, pel qual s'escenificarà una representació en català. També hi haurà espectacles a les Illes Balears o a la Comunitat Valenciana. "No es tracta de competir, sinó de sumar esforços. No hem vingut aquí a Andorra ni anem a València per dir que bé que ho fem. Us voleu sumar a una festa i voleu compartir-la? Aquesta és la principal idea", ha anunciat el responsable d'Adetca.
Segons l'empresa teatral, el 21 de març es presentaran 266 espectacles i 302 funcions en 236 teatres. Un d'aquests tindrà lloc en el Teatre Comunal de la capital amb la representació 'Abrakadabra', d'Escena Nacional d'Andorra. "Aquesta proposta ens arriba a l'estiu per buscar la manera que justament Andorra formi part i s'adhereixi a la iniciativa 'Cap butaca buida' i des del primer moment el comú d'Andorra la Vella ens mostra el seu suport i la seva confiança i això per nosaltres com a Escena Nacional creiem que és molt important remarcar-ho perquè iniciatives com aquesta ajuden i potencien la missió de l'Escena Nacional, que és la d'impuls i ajuda a la producció de les professionals de les arts escèniques del país", ha articulat la directora artística de l’Escena Nacional d'Andorra, Núria Montes.
L'obra es realitzarà a dos quarts de 9 del vespre i les entrades es poden comprar a la pàgina web de 'Cap butaca buida'. "És l'última oportunitat de veure aquest espectacle al país abans que faci el salt a Barcelona i comenci la seva temporada al Teatre Aquitània", ha informat Montes.
Pa en forma de T per promocionar el teatre
Per promocionar la diada del teatre, s'ha creat un pa especial en forma de T. Una vuitantena de forns de Catalunya s'hi han adherit i el vendran al públic. "És meravellós poder anar al matí a comprar el croissant i el pa del teatre. Mentre estàs dinant a la taula parles de teatre. En el fons, el que volem és això, que es parli de teatre", ha pronunciat Albaladejo.