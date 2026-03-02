CANILLO
La reforma del centre de Soldeu donarà més espai als vianants
El tram on s’intervindrà s’allarga des de l’edifici Vidal Casal fins a l’Edelweiss, incloent-hi el carrer de la Pujada i la zona de l’aparcament Aspen
El comú de Canillo ha obert un concurs nacional per a l’adjudicació de la redacció del projecte i la direcció d’obres de la travessera de la CG-2 al centre de Soldeu, una actuació estratègica que té com a objectiu millorar la qualitat urbana i la funcionalitat d’aquest eix viari principal, segons van assenyalar fonts de la corporació en un comunicat.
L’àmbit d’actuació comprèn el tram de la CG-2 a l’altura del centre del poble, des de l’edifici Vidal Casal fins a l’edifici Edelweiss, incloent-hi la refecció de la part no renovada del carrer de la Pujada, la zona d’aparcament de la parcel·la que conté la caseta d’aparcament Aspen, així com les voravies i la calçada del sector. En total, s’actuarà sobre aproximadament 3.800 metres quadrats de voravies i 3.650 metres quadrats de vialitat rodada.
El projecte haurà de reformular l’estacionament de la zona amb l’objectiu de donar més protagonisme als vianants i reduir l’impacte dels espais destinats a aparcament, mantenint alhora la funcionalitat pròpia d’una carretera general. Les propostes hauran de permetre una execució per fases independents i respectar els criteris tècnics i materials que facilitarà el comú.
Concurs nacional
La contractació es tramitarà mitjançant concurs nacional amb una pluralitat de criteris econòmics i qualitatius, d’acord amb la Llei 14/2022, de Contractació pública. Segons va assenyalar el comú, es valoraran especialment l’experiència en projectes de carreteres generals o infraestructures viàries d’entitat equivalent, la qualitat tècnica i metodològica de la proposta, així com l’oferta econòmica. Les empreses interessades en el projecte tenen dos mesos per presentar les seves propostes. Concretament, el termini acaba el dijous 30 d’abril.
Segons el cònsol major, Jordi Alcobé, amb aquesta iniciativa, “el comú millorarà l’espai públic, la seguretat viària i la dinamització del centre de Soldeu, apostant per una urbanització més amable, funcional i integrada amb l’entorn”.
Paral·lelament, cal recordar que estan en marxa les obres d’embelliment de la CG-2 al seu pas pel centre de Canillo. Els treballs van començar la tardor de l’any passat i es preveu que estiguin enllestits a finals de juny del 2027. El projecte té com a objectiu millorar l’accessibilitat, la mobilitat i l’aspecte estètic del centre urbà del poble de Canillo. Es tracta, doncs, de millorar la qualitat de vida dels veïns i els visitants.
El projecte
- MILLORA DE LA QUALITAT URBANA A SOLDEU. El comú qualifica d’estratègic el projecte de renovació del centre de Soldeu. L’objectiu de la iniciativa és donar més espai als vianants, cosa que permetrà millorar la qualitat de vida.
- DOS MESOS PER PRESENTAR OFERTES. Les empreses interessades en el projecte disposen de dos mesos per presentar ofertes al concurs, d’abast nacional. Concretament, el termini acaba el dijous 30 d’abril.
- AVANCEN ELS TREBALLS A CANILLO. Cal recordar que, en paral·lel, avancen els treballs d’embelliment del centre de Canillo. Les obres van començar la tardor de l’any passat i s’allargaran fins mitjan 2027.