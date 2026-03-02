Tradició
Encamp i Ordino participen a la Festa de l’Os de Sant Llorenç de Cerdans
La trobada reforça la cooperació transfronterera en el marc de la salvaguarda d'aquest ritual, reconegut per la Unesco
El departament de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra, el comú i l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, així com la Comissió de Festes d’Encamp, han participat aquest cap de setmana a la Festa de l’Os de Sant Llorenç de Cerdans, al Vallespir, en el marc de les accions de cooperació per a la salvaguarda d’aquesta tradició pirinenca.
La trobada s’inscriu dins el programa d’intercanvis entre les poblacions que formen part de l’element “Festes de l’Os del Pirineu”, declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco l’any 2022. El reconeixement inclou les celebracions d’Encamp i Ordino, així com les d’Arles, Prats de Molló i Sant Llorenç de Cerdans.
La delegació andorrana ha estat integrada per representants de la Comissió de Festes d’Encamp, membres de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, la consellera d’Associacionisme d’Ordino, Meritxell Rabadà, i la directora del departament de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte, en una mostra del compromís institucional i associatiu amb la preservació d’aquesta tradició ancestral.
Aquestes trobades formen part del pla de salvaguarda de les Festes de l’Os, que promou la cooperació transfronterera, l’intercanvi d’experiències i el reforç dels vincles culturals entre comunitats. Cada any, les poblacions implicades participen en alguna de les celebracions dels altres territoris per consolidar una xarxa viva de transmissió i suport mutu.