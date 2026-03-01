ANDORRA LA VELLA
L’exposició ‘Ciutats a escala humana’ del Bici Lab rep prop de 15.000 visitants en un any
La mostra divulgativa sobre mobilitat i urbanisme tanca amb 14.800 assistents i una elevada participació familiar i escolar
L’exposició temporal Ciutats a escala humana, organitzada pel Bici Lab Andorra, ha tancat portes amb un total de 14.800 visitants després d’un any oberta al públic, entre el 26 de febrer del 2025 i el 28 de febrer del 2026. La proposta ha destacat per la bona acollida entre el públic infantil i familiar, gràcies a un format divulgatiu i interactiu centrat en la reflexió sobre el futur de la mobilitat i els models urbans.
Un dels elements distintius de la mostra ha estat l’ús de figures Playmobil com a recurs pedagògic per explicar conceptes vinculats a l’urbanisme, les fonts d’energia o l’organització de les ciutats. A través de diorames urbans i mecàniques de joc basades en l’observació, l’exposició ha buscat fer accessibles aquests continguts a tots els públics.
L’espai també ha incorporat un apartat de participació ciutadana que ha permès recollir prop d’una setantena de propostes sobre com la població imagina el futur de la parròquia, especialment pel que fa a la mobilitat i les infraestructures.
La programació s’ha completat amb onze activitats obertes al públic, entre les quals visites culturals en bicicleta, taules rodones i tallers familiars, amb l’objectiu de reforçar el Bici Lab com a espai de divulgació i debat. En paral·lel, s’han organitzat 23 tallers pedagògics adreçats a escolars del país per promoure la sensibilització envers noves formes de mobilitat.