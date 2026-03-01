CULTURA
“Invisible” dona veu a les malalties minoritàries al Teatre Comunal d’Andorra la Vella
L’actuació s’ha produit amb l’objectiu de fomentar l’empatia i trencar estigmes
El Teatre Comunal d'Andorra la Vella va acollir ahir a la tarda la representació de l’obra Invisible, una proposta teatral impulsada per l’Associació de Malalties Minoritàries d'Andorra (AMMA) amb l’objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i sensibilitzar la població sobre la realitat que viuen les persones afectades i les seves famílies. L’actuació va tenir lloc el Dia de les malalties minoritàries.
L’obra narra la història d’una nena que conviu amb una malaltia minoritària i mostra, des d’una perspectiva íntima i emotiva, els reptes quotidians que ha d’afrontar tant a l’escola com en l’àmbit familiar i social. A través del relat, es posa el focus en les dificultats mèdiques, la incomprensió que sovint pateixen els afectats i l’impacte emocional que tot plegat genera en el seu entorn més proper.
Amb una posada en escena plena de simbolisme i recursos visuals, Invisible recorda en alguns moments l’enfocament emocional de la pel·lícula Inside Out, explorant els sentiments de la protagonista —la por, la tristesa, la ràbia o l’esperança— com a elements clau per entendre el seu món interior.
Des d’AMMA han destacat la importància d’iniciatives culturals com aquesta per fomentar l’empatia i trencar estigmes, així com per reclamar més suport i recursos per a les persones amb malalties minoritàries al Principat. L’acte ha comptat amb una bona assistència de públic, que ha respost amb una llarga ovació final.
Amb Invisible, el teatre s’ha convertit, un cop més, en un altaveu social per fer visibles realitats que massa sovint queden en segon pla.