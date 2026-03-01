ESCALDES
La casa de colònies d’Engolasters ampliarà la capacitat fins als 36 llits aquest estiu
El comú inicia les obres de la segona caseta, que afegirà 20 noves places a l’equipament
El projecte de la casa de colònies d’Engolasters continuarà creixent aquest estiu amb l’ampliació de la seva capacitat fins a un total de 36 llits. El comú d’Escaldes-Engordany ha iniciat aquesta setmana les obres de reforma interior de la segona caseta, que permetrà habilitar 20 noves places que se sumaran a les 16 ja disponibles des de l’estiu passat amb la primera instal·lació.
Els treballs tenen un cost de 73.222 euros i una durada prevista d’uns dos mesos, amb l’objectiu que l’equipament pugui estar plenament operatiu durant la temporada estival. Paral·lelament, la corporació comunal preveu treure pròximament a concurs la tercera fase del projecte, centrada en la construcció d’un edifici destinat a concentrar els principals serveis del complex. Aquest espai inclourà banys i dutxes per als usuaris, així com un espai d’office-cuina.
Aquesta fase també contempla la instal·lació de les infraestructures bàsiques necessàries per al funcionament de l’equipament, com ara el dipòsit d’aigua potable, les fosses sèptiques i la xarxa de subministrament i sanejament fins als diferents serveis.