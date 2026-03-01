OBRES
Canillo licita la renovació urbana del centre de Soldeu per prioritzar els vianants
El projecte reformarà la travessera de la CG-2 i reorganitzarà l’estacionament per millorar la qualitat de l’espai públic
El comú de Canillo ha obert el concurs nacional per adjudicar la redacció del projecte i la direcció d’obres de la renovació de la travessera de la CG-2 al seu pas pel centre de Soldeu, una actuació destinada a millorar la qualitat urbana i la funcionalitat d’un dels principals eixos viaris de la parròquia.
L’àmbit d’intervenció inclou el tram comprès entre l’edifici Vidal Casal i l’edifici Edelweis, així com la part pendent de renovar del carrer de la Pujada i la zona d’aparcament situada a la parcel·la on es troba la caseta d’aparcament Aspen. El projecte també actuarà sobre les voravies i la calçada del sector, amb una superfície aproximada de 3.800 metres quadrats destinats a espais per a vianants i 3.650 metres quadrats de vialitat rodada.
Un dels objectius principals de la intervenció serà reformular l’estacionament per reduir el pes dels espais destinats als vehicles i guanyar zones per als vianants, tot mantenint la funcionalitat pròpia d’una carretera general. El projecte haurà de preveure una execució per fases independents i adaptar-se als criteris tècnics i materials establerts pel Comú.
La contractació es tramitarà mitjançant concurs nacional amb criteris econòmics i qualitatius, d’acord amb la Llei 14/2022 de contractació pública. Entre els aspectes que es valoraran hi ha l’experiència en projectes d’infraestructures viàries similars, la qualitat tècnica i metodològica de les propostes i l’oferta econòmica presentada.
Les empreses interessades disposen fins al 30 d’abril per presentar les seves candidatures. Segons el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, la iniciativa ha de permetre millorar l’espai públic, reforçar la seguretat viària i contribuir a la dinamització del centre de Soldeu amb una urbanització més integrada amb l’entorn