PAS DE LA CASA
Arnau Orobitg i Mandarine Stillwagoon guanyen el concurs d’escultures de neu amb 'Therion'
El segon premi se l'ha endut l'obra 'Simiot' i el tercer ha estat per 'Culebra'
Els artistes Arnau Orobitg i Mandarine Stillwagoon han estat els guanyadors de la vintena edició del concurs d'escultures de neu del Pas de la Casa amb la seva obra 'Therion'. Els dos virtuosos han esculpit la figura ibèrica esfinx de Balazote, format per un cos de toro alat i el cap d'una persona humana. El segon premi se l'ha endut l'obra 'Simiot' i el tercer ha estat per 'Culebra'. La peça 'Therion' també ha guanyat la menció d'excel·lència atorgada pel comú d'Encamp.
"Gran satisfacció perquè hi ha hagut molt nivell. Trencar moltes llances per tots els companys perquè els de professional han fet tots molt bones peces", ha valorat Arnau Orobitg. L'artista ha volgut llevar importància a la competitivitat tot explicant que "no ens ho prenem com a concurs", sinó com una "simposi". En aquest sentit, Orobitg ha declarat que la idea principal és la "d'exposar i trobar-nos manifestant aquesta art efímera plegats en aquest esdeveniment".
"No soc gaire entès en la matèria, però he de dir que em sorprèn la capacitat tècnica de poder crear, al voltant de la mitologia, personatges d'aquestes característiques i propostes com aquestes", ha valorat el conseller de Cultura d'Encamp, Joan Sans, sobre les obres que s'han exposat.
Pel que fa al concurs dels estudiants, el primer premi ha estat per 'La Pesanta', dels escultors Clàudia Portolés i David Delgado. Es tracta d'una figura mitològica en forma de llop i que durant la nit es posa sobre el pit d'una persona adormida generant-li opressió. El públic també ha pogut votar. En aquest cas, el premi a la menció d'excel·lència del públic ha estat per 'Culebra', amb la qual han escenificat una serp amb unes ales.
El concurs s'ha reprès després de dos anys sense celebrar-se a causa de la manca de neu que hi havia en el Pas de la Casa els darrers anys. Un total de cinquanta propostes es van presentar en el certamen, però només una dotzena d'obres s'han acabat exposant a la plaça de l'església, sis del concurs professional i unes altres sis pel concurs d'estudiants. "Estem molt satisfets perquè hi ha hagut moltíssima participació. De fet, hi va haver 50 propostes i es va haver de fer un procés de selecció tècnica a partir de les propostes que s'havien presentat i finalment es van seleccionar aquestes peces que podem veure avui", ha explicat Sans.
"Estem satisfets perquè per a nosaltres aquest concurs és de referència perquè no n'hi ha cap altre al Pirineu d'aquestes característiques. El més pròxim el podem trobar als Alps. Pels estudiants que hi participen de les escoles professionals que venen i després també per la secció professional és un plaer ens diuen", ha detallat el conseller de Cultura.
Una de les novetats d'enguany ha estat que la corporació encampadana ha decidit incrementar l'import monetari dels premis. El primer premi del concurs dels professionals ha estat de 1.000 euros, mentre que el segon i el tercer s'han endut 750 i 500, respectivament. Pel que fa al dels estudiants, el primer és de 300 euros, el segon de 200 i el tercer de 100.
El concurs ha tingut certa dificultat perquè els artistes han hagut de fer les "peces amb neu primavera, no amb neu pols ni neu compactada" i això ha fet que ja fos "una neu molt transformada", ha comentat Orobitg.