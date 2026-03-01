POLÍTICA
Alcobé alerta que la fi de la protecció dels lloguers pot incrementar la demanda d’habitatge públic
El cònsol major ha recordat que el 70% del parc de lloguer actual està protegit amb limitacions de preu
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha afirmat en una entrevista a l'Agència de Notícies Andorrana que un canvi en les condicions de protecció dels lloguers podria comportar una necessitat més elevada d’habitatge de protecció oficial o assequible a partir del 2027. Pel que fa al conjunt del mercat, Alcobé ha recordat que el 70% del parc actual d’habitatges de lloguer està protegit, amb limitacions de preu i rotació, en alguns casos amb pròrrogues de fins a deu anys. Les primeres finalitzen el 2027, quan el Govern ha anunciat que es començarà a alliberar progressivament.
En aquest escenari, ha advertit que "és possible que el 2027, quan això es comenci a alliberar, pugui començar a haver més necessitat d’habitatge si els habitatges preexistents pugen més de preu o es pot començar a substituir lloguers existents". Tot i això, ha matisat que "no sé si es podrà fer o no i amb quines condicions".
Ha conclòs que "si les condicions d'aquesta protecció que hi ha hagut aquests 10 anys canvien, és quan hi pot haver més necessitat d'habitatge de protecció oficial o accessible o públic".
Antic hotel Pellicer, complert
En relació amb els 23 pisos de lloguer assequible habilitats a l’antic Hotel Pellicer, amb preus que oscil·len entre 435,68 i 648,65 euros mensuals, Alcobé ha admès que no va entendre la baixa demanda inicial. "Sincerament, no ho sé. Hi pot haver molts motius personals, de cadascú", ha afirmat sobre les renúncies registrades en un primer moment, tot felicitat el Govern per la inversió feta en la reconversió de l’antic hotel en habitatges, que considera assumible pel cost i l’impacte generat.
El cònsol ha defensat les qualitats de l’edifici. "És un edifici amb un lloc emblemàtic davant d’un monument nacional que és de patrimoni de l’UNESCO, amb parada de bus al davant, amb transport gratuït, a cinc minuts del centre de Canillo i amb un pàrquing al davant pagat pel comú de Canillo". En aquest sentit, ha insistit que "és un edifici nou de format impecable" i l’ha qualificat d’edifici "fantàstic". Tot i lamentar "aquest desenllaç tan accidentat amb la seva ocupació", ha celebrat que ara "està ple, és el que hem de celebrar".