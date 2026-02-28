PARTICIPACIÓ
La 20a Assemblea Jove aborda l’habitatge i l’Acord d’Associació en una jornada de debat
El Fòrum de la Joventut reuneix joves a Sant Julià de Lòria per definir propostes i línies de treball per al 2026
La 20a Assemblea Jove del Fòrum de la Joventut s’ha celebrat aquest dissabte a Sant Julià de Lòria amb la participació de joves d’entre 15 i 35 anys, en una jornada centrada en el debat col·lectiu i la formulació de propostes amb impacte social.
Durant la trobada, els participants han debatut qüestions d’actualitat com l’Acord d’Associació amb la Unió Europea i les dificultats d’accés a l’habitatge, dos dels temes que generen més preocupació entre el jovent. La jornada també ha inclòs dinàmiques participatives orientades a plantejar iniciatives d’oci nocturn alternatiu adaptades a la realitat del país.
La vicepresidenta del Fòrum de la Joventut, Isabella Vargas, ha destacat que l’assemblea ha permès crear “un espai realment participatiu” on les persones joves han pogut expressar opinions, escoltar diferents punts de vista i elaborar propostes de manera conjunta. Segons ha assenyalat, aquest tipus d’iniciatives contribueixen a fomentar una ciutadania crítica i activa.
Per la seva banda, el director del Fòrum, Anthony Francome, ha remarcat que l’Assemblea Jove forma part d’un procés de governança més ampli que inclou també votacions en línia i la definició de les línies estratègiques de treball anuals. Les aportacions recollides durant la sessió presencial serviran, segons ha explicat, per orientar els projectes previstos per al 2026.
Des del Fòrum de la Joventut s’ha valorat positivament la participació registrada i s’ha reiterat la voluntat de continuar impulsant espais de debat adreçats al jovent per canalitzar inquietuds i convertir-les en propostes concretes.