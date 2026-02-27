CANILLO
Sis conferències en les primeres Jornades d’Història
Canillo acollirà les primeres Jornades d’història de Canillo, una nova iniciativa cultural que neix amb la voluntat d’apropar el passat de la parròquia al conjunt de la ciutadania a través d’un cicle de xerrades divulgatives, rigoroses i accessibles. La proposta ofereix una mirada àmplia sobre la història local, combinant documentació històrica, arqueologia, memòria col·lectiva i tradicions populars.
Les conferències tindran lloc a Cal Federico a les sis de la tarda. L’activitat és gratuïta, però requereix inscripció prèvia mitjançant el codi QR habilitat o a la biblioteca de Canillo.
El programa s’obrirà dimarts 3 de març amb la conferència inaugural a càrrec de Domènec Bascompte, amb el títol Canillo i la seva història: aproximació general al passat de la parròquia. L’endemà, Josep Giribet parlarà sobre la història de la policia, amb especial atenció a Canillo.
Dijous 5 de març, Climent Miró i Pau González abordaran la vida quotidiana a Canillo entre els segles X i XV. El cicle continuarà dimarts 10 de març amb la doctora Cristina Yáñez, que presentarà les excavacions arqueològiques a Prats. Dimecres 11 de març, Quim Valera analitzarà els espais de poder de la parròquia, i dijous 12 de març, Robert Pastor clourà les jornades amb la conferència i projecció del documental Bruixes de Canillo: creences, processos i imaginari popular.