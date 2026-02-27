CANILLO

Sis conferències en les primeres Jornades d’Història

Imatge d’una xerrada sobre patrimoni.

Imatge d’una xerrada sobre patrimoni.Comú de Canillo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Canillo acollirà les primeres Jornades d’història de Canillo, una nova iniciativa cultural que neix amb la voluntat d’apropar el passat de la parròquia al conjunt de la ciutadania a través d’un cicle de xerrades divulgatives, rigoroses i accessibles. La proposta ofereix una mirada àmplia sobre la història local, combinant documentació històrica, arqueologia, memòria col·lectiva i tradicions populars.

Les conferències tindran lloc a Cal Federico a les sis de la tarda. L’activitat és gratuïta, però requereix inscripció prèvia mitjançant el codi QR habilitat o a la biblioteca de Canillo.

L'accés a les activitats és gratuït, però caldrà fer inscripció prèvia

El programa s’obrirà dimarts 3 de març amb la conferència inaugural a càrrec de Domènec Bascompte, amb el títol Canillo i la seva història: aproximació general al passat de la parròquia. L’endemà, Josep Giribet parlarà sobre la història de la policia, amb especial atenció a Canillo.

Dijous 5 de març, Climent Miró i Pau González abordaran la vida quotidiana a Canillo entre els segles X i XV. El cicle continuarà dimarts 10 de març amb la doctora Cristina Yáñez, que presentarà les excavacions arqueològiques a Prats. Dimecres 11 de març, Quim Valera analitzarà els espais de poder de la parròquia, i dijous 12 de març, Robert Pastor clourà les jornades amb la conferència i projecció del documental Bruixes de Canillo: creences, processos i imaginari popular.

tracking