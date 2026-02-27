ORDINO
Obren inscripcions per als Jardins d’Art d’aquest any
Ordino Jardins d’Art obre el període d’inscripcions per participar en la nova edició del premi d’arts visuals, que tindrà lloc els dies 12 i 13 de setembre a Ordino. La convocatòria s’estableix oficialment de l’1 de març al 30 d’abril, tot i que la documentació ja es pot presentar des d’ara a través del web www.ordinojardinsdart.com.
l’esdeveniment tindrà lloc el 12 i el 13 de setembre
El certamen, organitzat pel comú amb el suport del ministeri de Cultura, està obert a totes les disciplines de les arts visuals: pintura, fotografia, dibuix, escultura, land art, instal·lació i grafit, entre altres. Durant el cap de setmana de la seva celebració transformarà els jardins i espais emblemàtics del poble en un recorregut d’art contemporani a l’aire lliure, consolidant-se com una plataforma de suport i visibilitat per als artistes visuals.