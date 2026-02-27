Protecció de Dades
Denúncia a l'APDA pel sistema de videovigilància amb IA d'Encamp
El representant del Partit Pirata, Josep Guirao, també ha demanat per la implantació de càmeres corporals als urbans
Josep Guirao, representant del Partit Pirata, ha presentat una denúncia davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) a títol personal i, a més, en nom de Pirates d’Andorra (antiga associació ATTAC, fundada el 14 de setembre de 2001) per una possible vulneració de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD), en relació amb la implementació per part del comú d’Encamp d’un sistema de videovigilància amb analítica/assistència d’intel·ligència artificial (IA).
Guirao sol·licita a l'APDA que admeti a tràmit la denúncia i incoï, si escau, diligències d’investigació/inspecció sobre el sistema (incloent-hi requeriments al comú d’Encamp i als eventuals proveïdors/encarregats); verifiqui el compliment del règim d’autorització aplicable en matèria de seguretat pública; acordi, si escau, mesures provisionals i urgents per evitar un perjudici greu o irreparable als drets dels interessats; comprovi el compliment del principi de limitació de conservació i, en particular, la destrucció dels enregistraments en el termini màxim d’un mes (excepte supòsits legalment previstos), així com la traçabilitat d’accessos, còpies i extraccions. I demana que en cas d’indicis d’infracció greu o molt greu, imposi les mesures correctores i sancions que corresponguin conforme a la LQPD.
Guirao també ha denunciat a l'APDA el comú de la Massana per la implementació de càmeres corporals per als agents de circulació comunals. La corporació ha adquirit recentment 10 càmeres de pit per als seus agents de circulació dins d’un projecte d’expansió de videovigilància amb un pressupost superior a 150.000 euros, i el seu ús quedaria pendent d’una regulació comuna dels set comuns. Guirao considera que, fins i tot abans d’una entrada en servei plena, aquest tipus de dispositius comporten riscos rellevants perquè impliquen la captació potencial de imatges, veus, ubicacions i altres dades personals de ciutadans i visitants a l’espai públic.