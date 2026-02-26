Petició
Recollida de signatures per reclamar un centre esportiu comunal a la Massana
Els impulsors consideren que fomentaria la salut i reduiria els desplaçaments a altres parròquies
Residents i usuaris de la Massana han impulsat una recollida de signatures adreçada al comú per reclamar la creació d’un centre esportiu comunal que inclogui gimnàs i espais aquàtics, com ara una piscina. Els promotors argumenten que la Massana és actualment l’única parròquia del país que no disposa d’un equipament públic d’aquestes característiques i remarquen que l’existència d’un centre privat "no garanteix l’accés universal a causa dels costos econòmics". La recollida de signatures es fa a través de Change.org i ja compta amb més de 121 firmes.
Els impulsors de la iniciativa consideren que un equipament comunal amb preus accessibles fomentaria la salut i els hàbits de vida saludables, garantiria l’accés igualitari a l’esport per a joves, famílies i gent gran, i contribuiria a la dinamització social i esportiva de la parròquia. També assenyalen que reduiria els desplaçaments a altres parròquies i milloraria la qualitat de vida, a més d’esdevenir un atractiu per a nous residents. Amb la recollida de signatures, volen evidenciar el suport ciutadà i obrir un diàleg amb la corporació per estudiar la viabilitat del projecte.