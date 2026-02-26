Cultura
L'Ordino Jardins d’Art obre inscripcions per a l’edició 2026 del certamen d’arts visuals
El termini per a la presentació finalitza el 30 d’abril, i els artistes seleccionats es donaran a conèixer l’1 de juny
Ordino Jardins d’Art obre el període d’inscripcions per participar en la nova edició del premi d’arts visuals, que tindrà lloc els dies 12 i 13 de setembre a Ordino. La convocatòria s’estableix oficialment de l’1 de març al 30 d’abril, tot i que la documentació ja es pot presentar des d’ara a través del web www.ordinojardinsdart.com.
El certamen, impulsat pel comú d’Ordino i amb el suport del Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra, està obert a totes les disciplines de les arts visuals: pintura, fotografia, dibuix, escultura, land art, instal·lació, grafiti, entre altres. Durant el cap de setmana de la seva celebració transformarà els jardins i espais emblemàtics del poble en un recorregut d’art contemporani a l’aire lliure, consolidant-se com una plataforma de suport i visibilitat per als artistes visuals.
Participar a Ordino Jardins d’Art és molt més que formar part d’un certamen: és una oportunitat per donar visibilitat a la pròpia obra, connectar amb nous públics i viure l’experiència única de crear i exposar en diàleg amb el patrimoni i el paisatge.
En les darreres edicions, Ordino Jardins d’Art ha reunit al llarg de les edicions propostes amb temàtiques i tècniques molt diverses, des d’instal·lacions fins a pintura, fotografia, videoart o intervencions efímeres, amb una gran afluència de públic durant el cap de setmana del certamen. El projecte continua creixent amb la voluntat d’enfortir el teixit artístic del país i oferir un espai d’exhibició singular en diàleg amb el patrimoni i el paisatge d’Ordino.
Els artistes interessats a participar en l’edició 2026 d’Ordino Jardins d’Art hauran de presentar tres imatges representatives del seu treball, un escrit conceptual del projecte, el currículum artístic i la inscripció al Censart. Tota la documentació s’ha d’enviar exclusivament en format online a través del portal oficial www.ordinojardinsdart.com. El termini per a la presentació finalitza el 30 d’abril, i els artistes seleccionats es donaran a conèixer l’1 de juny.
L’edició 2026 comptarà amb tres reconeixements econòmics: 3.000 euros pel Premi Ordino Jardins d’Art, 1.000 euros pel Premi especial del Ministeri de Cultura i 1.000 euros d’Accèssit. La selecció dels guanyadors estarà a càrrec d’un jurat format per Mònica Armengol, consellera de Cultura del comú d’Ordino; Ittziar Bardenas, tècnica del Ministeri de Cultura; i Meritxell Blanco, cap d’Àrea d’Acció Cultural del Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra.
Mercat d’art
Paral·lelament al concurs, els artistes també es poden presentar per participar al Mercat d’Art, que tindrà lloc durant els dos dies del certamen. Aquesta iniciativa permet ampliar la presència d’obra exposada, donar oportunitat a nous creadors i incentivar la venda d’art entre el públic assistent. El termini per inscriure’s al mercat també finalitza el 30 d’abril.