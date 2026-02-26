ANDORRA LA VELLA
El comú de la capital ofereix 152 places d’interinatge per a l’estiu
Les contractacions es formalitzaran entre el 16 de juny i el 13 de setembre del 2026
El comú d’Andorra la Vella obre les convocatòries per cobrir 152 places d’interinatge per a la campanya d’estiu, amb l’objectiu de garantir el reforç dels serveis comunals durant el període de màxima activitat. Les contractacions es formalitzaran entre el 16 de juny i el 13 de setembre del 2026. Del total de places, 114 s’adrecen a persones majors de 18 anys i 38 corresponen específicament a la tercera edició del programa Curulla. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 2 d’abril. La convocatòria cobreix un ampli ventall de perfils professionals vinculats principalment a l’atenció directa, la dinamització esportiva i cultural, el turisme i els serveis comunals.
El campus artístic oferirà vuit places de monitors d’activitats artístiques durant el juliol. L’àrea esportiva concentrarà 38 places vinculades a campanyes i campus d’estiu: 13 monitors responsables, un responsable de natació, un responsable de sim racing, un responsable de piragüisme, tres guies de muntanya, deu monitors esportius, un monitor de vòlei platja, tres monitors de vela i cinc auxiliars de monitor.
El centre esportiu dels Serradells i altres equipaments de lleure incorporaran 15 professionals: set auxiliars de recepció, tres monitors responsables de vigilància del tobogan aquàtic i manteniment de la piscina exterior, dos auxiliars de monitor per a aquestes mateixes tasques, dos monitors de fitnes i un auxiliar de manteniment.
El servei de Medi Ambient es reforçarà amb cinc auxiliars de suport a la gestió ambiental, mentre que el BiciLab Andorra comptarà amb tres persones de suport per a les seves activitats.
En l’àmbit de Joventut es preveuen tres places (un monitor responsable i dos monitors), mentre que el projecte Curulla inclou 38 places destinades a joves, distribuïdes durant els mesos d’estiu entre diversos departaments. El servei de lleure infantil i juvenil incorporarà 28 professionals: 25 monitors per als programes Ludo i Llamp, i tres monitors de colònies.
La convocatòria preveu reforços transversals amb una plaça de suport a gestió de talent i de persones i 15 places a l’àrea de Turisme, amb 14 informadors turístics i un guia turístic cultural.
Les persones interessades a ocupar una d’aquestes vacants poden descarregar tota la documentació i els requisits de les respectives convocatòries a la web del comú.