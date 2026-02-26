Història parroquial 

Canillo impulsa les primeres Jornades d’Història per apropar el passat de la parròquia a la ciutadania

El cicle, amb sis conferències a Cal Federico, vol consolidar-se com una cita cultural de referènci

Una persona ensenyant una església de Canillo a la població.

Una persona ensenyant una església de Canillo a la població.

Andorra la Vella

Canillo acollirà les 1res Jornades d’Història de Canillo, una nova iniciativa cultural que neix amb la voluntat d’apropar el passat de la parròquia al conjunt de la ciutadania a través d’un cicle de xerrades divulgatives, rigoroses i accessibles. La proposta ofereix una mirada àmplia sobre la història local, combinant documentació històrica, arqueologia, memòria col·lectiva i tradicions populars.

El cicle, obert a tots els públics, té com a objectiu reforçar el vincle entre patrimoni, identitat i parròquia, tot fomentant l’interès per la història local. Amb aquesta iniciativa, Canillo vol crear un espai estable de reflexió i difusió del coneixement històric, amb vocació de continuïtat en els pròxims anys.

Les conferències tindran lloc a Cal Federico a les 18 hores. L’activitat és gratuïta, però requereix inscripció prèvia mitjançant el codi QR habilitat o contactant amb la Biblioteca de Canillo.

El programa s’obrirà dimarts 3 de març amb la conferència inaugural a càrrec de Domènec Bascompte, sota el títol Canillo i la seva història: aproximació general al passat de la parròquia. L’endemà, Josep Giribet parlarà sobre la història de la Policia d’Andorra, amb especial atenció a Canillo.

El dijous 5 de març, Climent Miró i Pau Gonzalez abordaran la vida quotidiana a Canillo entre els segles X i XV a partir de la documentació històrica. El cicle continuarà el dimarts 10 de març amb la Dra. Cristina Yàñez, que presentarà les excavacions arqueològiques a Prats. El dimecres 11 de març, Quim Valera analitzarà els espais de poder de la parròquia, i el dijous 12 de març, Robert Pastor clourà les jornades amb la conferència i projecció del documental Bruixes de Canillo: creences, processos i imaginari popular.

