Més de 50.000 persones passen per L’Abarset aquesta temporada
Més de 50.000 persones han passat per L’Abarset des de l’inici de la temporada, consolidant l’espai del Tarter com un dels referents de l’après-ski al sud d’Europa. La xifra arriba en un moment òptim a Grandvalira, que presenta gruixos de neu superiors als tres metres en cotes altes i més de 200 quilòmetres esquiables oberts, amb bones condicions generals. El darrer cap de setmana, amb la festa Bresh i la sessió B2B d’Anna Tur i Tini Gessler, va refermar la bona dinàmica de l’establiment i l’alta afluència de públic. Durant el Carnaval, el Brunch Electronik i l’actuació de Gordo ja havien registrat una elevada assistència, consolidant l’oferta musical. Des del 27 de febrer fins a l’1 de març, coincidint amb l’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026, L’Abarset ha programat actuacions de Luc Loren, Patricia Mantovani, Eric Vëlycë, Adam Beyer, Edu_Art, Laeet i Soundboree, en un cap de setmana que preveu una gran afluència.
