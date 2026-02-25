CELEBRACIÓ DEL TRETZÈ CONGRÉS MUNDIAL
A debat la influència digital en les destinacions turístiques de neu
Una vintena d’experts internacionals en parlaran al Centre de Congressos
El 13è Congrés mundial de turisme de neu, muntanya i benestar se celebrarà del 25 al 27 de març al Centre de Congressos d’Andorra la Vella amb el lema La destinació sota la influència digital. La trobada, impulsada biennalment pel Govern i els set comuns, preveu reunir una vintena d’experts internacionals, més de 250 assistents presencials i prop d’un centenar de participants en línia.
La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, i el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, van presentar ahir una edició que vol consolidar el congrés com a espai internacional de reflexió sobre el futur del turisme de neu i muntanya. Segons Torres, la cita ha de funcionar com “un laboratori d’idees per contrastar polítiques, aprendre d’altres territoris de muntanya i enriquir la reflexió col·lectiva sobre el model turístic que volem construir”.
El ministre va recordar que l’objectiu principal és anticipar els reptes del sector, generar aliances i bones pràctiques, alimentar les polítiques públiques i reforçar el diàleg amb els actors turístics. Enguany, el programa girarà entorn de tres grans eixos: la reinvenció de les destinacions de muntanya davant l’estacionalitat; la desconnexió per reconnectar, amb el benestar i la qualitat de vida com a pilars del model turístic, i la digitalització i la intel·ligència artificial com a eines per millorar la gestió, conduir els fluxos de visitants i protegir el medi natural.
Entre els ponents destacats figura el doctor Àlex Connock, expert internacional en mitjans de comunicació i intel·ligència artificial, que inaugurarà el congrés amb una ponència centrada en el potencial creatiu de la IA aplicada a les destinacions de muntanya. També hi participarà la nova secretària general d’ONU Turisme.
El programa inclourà, a més, activitats complementàries a la tarda perquè els assistents coneguin el país més enllà del Centre de Congressos. S’han previst experiències, com El somni de Don Guillem, una proposta cultural immersiva; una activitat de benestar a l’Era del Raser i iniciatives vinculades a la gastronomia d’alta muntanya com a element identitari.
La informació i el procés d’inscripció ja estan disponibles al web mountainlikers.com, on s’anirà actualitzant el programa amb la confirmació de la resta de ponents.