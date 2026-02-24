REPORTATGE
L’ètica de les altures
El “factor humà” en l’àmbit de l’aviació és tan important avui com ho ha estat sempre, assegura el pilot igualadí Ramon Vallès.
El pare del pilot Ramon Vallès tenia un somni: ser mecànic d’avions. La postguerra espanyola va trastocar-li els plans, però el seu fill va heretar la passió per les altures. Avui a les nou del vespre, a les Fontetes, Vallès tancarà el Cicle de cinema de muntanya i de viatges de la Massana-Ordino amb la conferència Entre els núvols i la terra: una vida volant.
Vallès és pilot de vols transoceànics i les distàncies llargues li han ensenyat la vertadera importància de la planificació. Defuig la improvisació de manera gairebé instintiva: “Evito l’aventura perquè pot acabar en desastre.” L’igualadí, amb més de trenta anys d’experiència en un dels oficis més exigents del món, recorda que aquesta mentalitat també és imprescindible per moure’s per altres entorns on despistar-se pot marcar la diferència entre la vida i la mort, com la muntanya. “No fixar-se en la previsió meteorològica pot tenir conseqüències fatals. Si volo de Barcelona a Buenos Aires i sé que hi arribaré d’aquí a 14 hores, he de tenir molt present quin temps farà en el moment d’aterrar”, assenyala.
Tot i que la tecnologia aeronàutica ha fet un salt de gegant des que Vallès va començar a pilotar, el “factor humà” continua sent determinant. “Encara que l’aparell sigui més sofisticat, l’ha de guiar algú”, afirma. El pilot també ha de saber com actuar en cas que els sistemes fallin. És per això que els professionals s’exerciten amb assiduïtat en simuladors, on han de superar amb èxit situacions d’alta complexitat. “És una de les feines en què hi ha més formació contínua”, apunta.
La part més bonica de l’ofici, assegura el pilot, és el contacte amb les persones. “Transportar persones”, explica, “vol dir transportar sentiments, emocions, projectes vitals. Quan veus com els passatgers s’acomiaden amb abraçades i plors dels seus familiars i són rebuts amb alegria en arribar a l’aeroport de destí, prens consciència de la teva responsabilitat com a pilot”.
Per conduir una aeronau, doncs, no cal només perícia tècnica. També hi ha una ètica de l’aviació.