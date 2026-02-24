SANT JULIÀ DE LÒRIA
Jornades per reivindicar la memòria de les bruixes
La cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, i la cap de Turisme, Canòlich Ribot, van presentar la cinquena edició de les Jornades de bruixeria d’Andorra, que tindran lloc del 6 a l’11 de març a la sala Sergi Mas. Per segon any es fan al març per coincidir amb la Setmana de la dona i reivindicar la memòria de les dones perseguides per bruixeria.
El programa inclou la conferència de l’arqueòleg Martín Almagro Gorbea, la projecció A Witch Story, amb Yolanda Pividal i Ruth Somalo, i una intervenció telemàtica de la pensadora Silvia Federici, autora de Calibán y la brujeria. Com a novetat, es farà una viquimarató a la biblioteca comunal universitària per visibilitzar les dones andorranes acusades de bruixeria i combatre el “buit històric digital”.