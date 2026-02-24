ESCALDES
El comú convoca un concurs d’idees culturals per dinamitzar la zona històrica
El comú d’Escaldes-Engordany ha posat en marxa un concurs d’idees culturals obert a la ciutadania amb l’objectiu de revitalitzar la zona històrica de la parròquia. Hi poden participar persones majors de 18 anys i residents a Escaldes-Engordany, presentant propostes d’activitats com concerts, exposicions, espectacles infantils, xerrades o festivals.
La participació és individual i limitada a una proposta per persona. Els interessats poden presentar la proposta en línia comentant “Cultura” al post dedicat a Instagram i seguir els perfils oficials @comuee i @visita_escaldesengordany, o presencialment, emplenant el formulari a la llar de jubilats o al servei de Tràmits. Les idees seran valorades per un jurat segons l’originalitat, l’interès cultural i social, la coherència amb l’entorn i la capacitat de fomentar la participació ciutadana. Les propostes millor puntuades rebran com a premi una entrada per a l’exposició Van Gogh Alive.