ANDORRA LA VELLA
Activitats de ioga i benestar per celebrar el Dia de la dona
El comú d’Andorra la Vella va presentar ahir el programa d’activitats Temps per a nosaltres amb motiu del Dia internacional de la dona, centrat en la salut femenina, l’autocura i la visibilització de la càrrega mental. La jornada tindrà lloc el 8 de març, de 12 a 14 hores, al Centre de Congressos. S’hi oferirà la xerrada Cuidar-nos amb consciència i una sessió de ioga sobre les fases del cicle de la dona. Les activitats seran gratuïtes amb inscripció prèvia fins al 6 de març. El dia 8 s’il·luminaran de lila espais com l’avinguda Meritxell, les fonts de la Rotonda i altres punts emblemàtics.