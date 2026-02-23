Sant Julià de Lòria
Jornades de Bruixeria per combatre "el buit històric digital"
Les activitats se celebraran del 6 a l'11 de març a la sala Sergi Mas
La cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, i la cap de Turisme, Canòlich Ribot, han presentat la cinquena edició de les Jornades de Bruixeria d’Andorra, que se celebraran del 6 al 11 de març a la Sala Sergi Mas.
Per segon any consecutiu, les jornades es traslladen al març per fer-les coincidir amb la Setmana de la Dona, reforçant així la voluntat de reivindicar i recuperar la memòria de les dones perseguides i silenciades sota acusacions de bruixeria. "Després de l’èxit que vam tenir l’any passat, amb prop de 450 persones, creiem que el canvi ens permet reforçar encara més el missatge", ha afirmat la cònsol menor. Segons ha afegit Cortesao, fer-les coincidir amb la Setmana del Dia Internacional de la Dona permet aprofundir en la història i reivindicar el paper de moltes dones que van ser perseguides i silenciades sota l’acusació de bruixeria.
Entre els actes destacats hi ha la conferència del catedràtic i arqueòleg Martin Almagro Gorbea sobre els orígens prehistòrics dels paisatges sagrats dels Pirineus, així com la presentació del documental 'A Witch Story', amb la participació de la cineasta Yolanda Pividal i la productora Ruth Somalo, i una intervenció en directe des de Nova York de la pensadora feminista Silvia Federici, autora de 'Calibán y la brujeria', obra clau en l’estudi de la cacera de bruixes.
El programa incorpora nous formats que combinen conferència, música, poesia i teatre, amb espectacles com 'El secret del sol' i 'Dones de flors i herbes', i aposta pel talent i la producció del territori. També s’hi inclou una 'Viquimarató sobre bruixes' a la Biblioteca Comunal Universitària per visibilitzar a la Viquipèdia les dones andorranes acusades de bruixeria, així com tallers sobre medicina tradicional i herbes remeieres. Com a novetat, la cap del departament de Turisme de Sant Julià de Lòria, Canòlich Ribot, ha anunciat el taller de 'Viquimarató sobre bruixes' que tindrà lloc dissabte 7 de març al matí, de 10 hores a 13 hores, a la Biblioteca Comunal Universitària. Ribo ha explicat que la iniciativa vol ampliar continguts digitals i combatre el "buit històric digital" existent. "És una manera de donar visibilitat i preservar la memòria de les [180] dones acusades de bruixeria a Andorra, perquè ara mateix no surten enlloc", ha assenyalat.
Cortesao ha remarcat que un dels objectius centrals és recuperar la memòria d’aquestes dones, sovint víctimes d’un context social que les va estigmatitzar. "Revisar aquests episodis és també una manera de donar-los veu i construir una mirada més justa sobre el nostre passat", ha defensat. A més, ha avançat que el format es mantindrà "almenys els dos propers anys", ja que consideren oportú vincular-lo amb els actes de la Setmana de la Dona. La cap de departament ha detallat que hi participarà un grup de nou persones provinents de diferents punts de Catalunya que treballaran a la biblioteca amb ordinadors habilitats per incorporar el màxim de casos possibles a la Viquipedia. "Intentarem introduir al màxim possible totes les bruixes que vam tenir aquí a Andorra", ha conclòs.
Les jornades compten amb la col·laboració de la Biblioteca, Patrimoni Cultural i el ministeri de Cultura, i culminaran amb un espai de trobada amb productes locals. L’objectiu és consolidar aquest esdeveniment com un espai de reflexió, coneixement i reivindicació que creixi any rere any sense perdre el seu sentit original de difondre i dignificar una part de la història sovint oblidada.
El programa en detall
Les jornades arrencaran divendres 6 de març a les 19 hores a la Sala de Sessions de Casa Comuna amb el concert-conferència 'Las tres muertes de Blancanieves: Manzanas envenenadas, brujería e infanticidio en los Pirineos (siglos XIV y XV)', a càrrec d’Ander Berrojalbiz i Maider López. La proposta combinarà lectura musicalitzada i contextualització històrica sobre la bruixeria al Pirineu baixmedieval.
Dissabte 7 de març, de 10 a 13 hores, la Biblioteca Comunal Universitària acollirà la 'Viquimarató sobre bruixes', amb la col·laboració d’Amical Wikimedia, la Biblioteca Nacional i la periodista Eva Arasa. A les 17 hores, a la Sala Sergi Mas (1r pis), tindrà lloc el taller d’elaboració de xarop expectorant i melats, a càrrec de 'Les Ben Plantades', basat en la medicina tradicional mediterrània.
Diumenge 8 de març, a les 12 hores, s’oferirà l’espectacle familiar gratuït 'El secret del sol', amb Marta Pelegrina, Maria Solsona i Cristina Rodríguez, nascut del projecte 'Fils d’Art'. A les 18 hores, la companyia La 'Fanga Escènica' representarà 'Dones de flors i herbes', un muntatge sobre les trementinaires dirigit per Irina Robles, amb música en directe de Xiomara Abello. L’espectacle (85 minuts) té un preu de 10 euros.
Dilluns 9 de març, a la Sala Sergi Mas (1r pis), hi haurà parada de llibres de La Trenca (18.30 hores), benvinguda institucional (19 hores) i la conferència 'Orígenes prehistóricos de los paisajes sagrados de los Pirineos', a càrrec del Doctor Martin Almagro Gorbea (19.10 hores), moderada per Cinta Pujal. L’acte finalitzarà amb un torn de preguntes (20.10 hores). Activitat gratuïta.
Dimarts 10 de març, també amb parada de llibres a les 18.30 hores, se celebrarà el recital poeticomusical 'Cugula', a càrrec de l'escriptora Ivet Eroles i la violinista Núria Llobet (19.00 h), moderat per Eva Arasa, amb debat posterior. Activitat gratuïta.
Dimecres 11 de març, la jornada començarà a les 18 hores amb parada de llibres. A les 18.30 hores es projectarà el documental 'A Witch Story', dirigit per Yolanda Pividal i produït per Ruth Somalo (73 minuts, versió original subtitulada). A les 19.45 hores tindrà lloc una tertúlia amb connexió en directe des de Nova York amb Silvia Federici, moderada per cap d’àrea de Museus i Monuments, Rut Casabella. L’activitat és gratuïta.
La cloenda serà a les 20.30 hores a la Llar de Foc de Casa Comuna amb una degustació de productes locals —formatges de Casa Raubert, embotits de Cal Jordi, cervesa andorrana i postres— per un preu de 10 euros, amb venda anticipada al web comunal. La majoria d'activitats es duran a terme a la Sala Sergi Mas de la Casa Comuna i es podran recuperar a través del canal de YouTube del comú una setmana després de les jornades.