Incendi a tres vehicles

El comú de Sant Julià es posa a disposició dels cossos de seguretat pels incidents a Aixirivall

La voluntat és "esclarir els fets el més aviat possible"

Un dels cotxes calcinats a Aixirivall.

Un dels cotxes calcinats a Aixirivall.

El comú de Sant Julià de Lòria ha informat que, arran dels incidents registrats recentment al quart d’Aixirivall, on ahir la nit es van calcinar tres cotxes, s’ha posat a disposició dels cossos de seguretat per oferir tota la col·laboració necessària.

La corporació comunal ha comunicat que es manté una coordinació fluida amb els serveis competents i es posen a disposició els mitjans humans i tècnics que puguin ser requerits, sempre que es consideri oportú, amb "la voluntat d'esclarir els fets el més aviat possible".

El comú ha reafirmat el seu compromís amb el benestar i la convivència a la parròquia i ha volgut agrair la tasca i la professionalitat dels cossos de seguretat i dels serveis d’emergència.

