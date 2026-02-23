Incendi a tres vehicles
El comú de Sant Julià es posa a disposició dels cossos de seguretat pels incidents a Aixirivall
La voluntat és "esclarir els fets el més aviat possible"
El comú de Sant Julià de Lòria ha informat que, arran dels incidents registrats recentment al quart d’Aixirivall, on ahir la nit es van calcinar tres cotxes, s’ha posat a disposició dels cossos de seguretat per oferir tota la col·laboració necessària.
La corporació comunal ha comunicat que es manté una coordinació fluida amb els serveis competents i es posen a disposició els mitjans humans i tècnics que puguin ser requerits, sempre que es consideri oportú, amb "la voluntat d'esclarir els fets el més aviat possible".
El comú ha reafirmat el seu compromís amb el benestar i la convivència a la parròquia i ha volgut agrair la tasca i la professionalitat dels cossos de seguretat i dels serveis d’emergència.