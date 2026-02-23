ESCALDES-ENGORDANY
Augment de la participació dels adults a la biblioteca
S’ha registrat un 94% més en les activitats programades el 2025
La Biblioteca Comunal d’Escaldes-Engordany ha tancat el 2025 amb unes xifres molt positives, especialment pel que fa a la participació d’adults en les activitats culturals programades. Al llarg de l’any, 856 persones han pres part en actes, xerrades i presentacions, gairebé el doble que el 2024, quan se’n van registrar 442, un increment del 93,7%. Aquest augment s’explica, en bona part, per la diversificació de la programació i per la col·laboració amb el CAEE i l’Espai Caldes. Aquests equipaments han impulsat xerrades complementàries vinculades a les exposicions celebrades als seus espais, fet que ha enriquit l’oferta cultural i ha fomentat el diàleg entre disciplines. El 2025 també ha estat un any de consolidació pel que fa a l’ús de les sales. En total, 15.001 usuaris han fet ús dels espais de lectura i estudi de la biblioteca. D’aquesta xifra, 10.177 corresponen a l’Espai Adults i 4.824 a l’Espai Petits Lectors, destinat al públic infantil. En comparació amb el 2024, l’Espai Adults registra un lleuger increment respecte als 10.082 usuaris de l’any anterior, consolidant la tendència positiva dels darrers exercicis. La biblioteca es referma com un espai plenament arrelat per a l’estudi i el treball acadèmic, especialment entre adolescents i estudiants universitaris. Pel que fa a l’Espai Petits Lectors, tot i que el 2024 es va assolir una xifra lleugerament superior (5.222 infants), el 2025 manté un nivell d’ús elevat i estable.
