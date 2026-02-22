CELEBRACIÓ
Escaldes-Engordany reparteix més de 800 racions de calçots
La Unió Pro Turisme augmenta en 100 la oferta respecte l'any passat
El Prat del Roure ha acollit la 15ena edició de la calçotada popular d'Escaldes-Engordany, organitzada per la Unió Pro Turisme, que enguany, ha preparat prop de 800 racions de calçots, 100 més que en l’edició anterior, ampliant així l’oferta per als assistents.
Jaume Ambor, president de l'associació, ha explicat que l'equip encarregat de la elaboració dels calçots ha començat a treballar en el foc sobre les 7 del matí i, a partir de les 10, amb els primers calçots.