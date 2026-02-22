PINTURA
Una creació íntegrament de bodypainting guanya el concurs de disfresses del Pas de la Casa
La maquilladora Andrea Ruiz va presentar una proposta feta exclusivament amb pintura corporal
La maquilladora professional Andrea Ruiz va guanyar ahir el primer premi en la categoria de disfresses d’adults al concurs de disfresses del Pas de la Casa amb una proposta creada íntegrament amb bodypainting. La disfressa, elaborada només amb pintura corporal, va sorprendre el públic, que en molts casos no va descobrir fins al final que tot el que veia era maquillatge. Ruiz és guanyadora del Campionat d’Espanya de Bodypainting 2025, on va participar representant Andorra. El bodypainting és, segons explica, la seva gran passió, tot i que considera que encara és un art poc conegut al país.
La voluntat de l'artista és donar més visibilitat a aquesta disciplina, va decidir presentar-se al concurs del Pas de la Casa juntament amb la seva amiga Sandra González --qui ha fet de model-- amb una proposta “diferent i innovadora”: una disfressa creada completament amb maquillatge. El projecte es va desenvolupar al llarg de quatre dies de treball intens.
L’artista destaca la reacció del públic com un dels aspectes més gratificants de l’experiència, especialment quan els assistents descobrien que la creació estava feta exclusivament amb pintura corporal. El seu objectiu, assegura, és continuar impulsant i apropant el bodypainting a Andorra. Ruiz comparteix els seus treballs a través del perfil d’Instagram @makeupbyandreaofficial.