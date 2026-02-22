REFORMES
El comú de Canillo licita la millora d’un tram de voravia a Sant Pere del Tarter
L’actuació preveu la substitució completa de l’estructura actual per una nova vorera en voladís d’1,5 metres d’amplada
El comú de Canillo ha iniciat el procés de licitació, mitjançant concurs nacional, per adjudicar els treballs de reforç i millora de la voravia situada davant del número 68 del carrer de la urbanització Sant Pere, al Tarter. El projecte contempla la substitució de la vorera existent i la construcció d’una nova estructura en voladís amb el reforç necessari per garantir-ne l’estabilitat. L’objectiu és assegurar l’estabilitat estructural, la capacitat portant i la durabilitat d’aquest tram, que actualment presenta deficiències estructurals.
La nova voravia tindrà una amplada constant d’1,50 metres i serà d’ús exclusiu per a vianants. L’àmbit d’actuació abasta un tram de 27 metres lineals, amb una superfície aproximada de 40,50 metres quadrats. Els treballs previstos inclouen el tancament i la protecció de la zona d’obra, tant a la voravia com a l’interior de la parcel·la afectada, així com el muntatge de bastida per executar les tasques amb seguretat. També es preveu l’enderroc complet de la voravia actual i de la seva estructura metàl·lica de sosteniment.
El projecte incorpora l’execució d’una nova riostra de formigó armat ancorada al terreny i al fonament existent per reforçar la base estructural, el muntatge d’una nova estructura metàl·lica amb bigues HEB i perfils UPN, i la formació d’un nou forjat amb xapa col·laborant d’un gruix aproximat de 20 centímetres. Els acabats inclouran paviment bituminós de sis centímetres, col·locació de vorada de granit i un remat metàl·lic al límit de propietat.
La data límit per presentar ofertes és el 13 de març del 2026. Segons s’indica, les obres es desenvoluparan garantint en tot moment la seguretat dels vianants i la compatibilitat amb el trànsit rodat, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte sobre l’entorn urbà.