Conflicte per la construcció de les torres
El Govern envia una carta a Rosa Gili per explicar que les competències urbanístiques son comunals
La cònsol major d'Escaldes assegura que l'àmbit és de Govern "quan els hi convé"
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha lamentat la manca d’entesa amb el Govern en el conflicte per la construcció de les torres a la parròquia i ha defensat que la planificació urbanística “no és només una competència comunal, sinó de tots”. Gili ha explicat que l’executiu els va enviar una carta recordant que l’urbanisme és competència del comú, però ha retret que, en altres iniciatives legislatives com la llei Òmnibus, impulsada pel Govern i aprovada pel Consell General, no es va demanar el parer dels comuns malgrat afectar directament l’àmbit urbanístic. “Quan convé són competències comunals”, ha afirmat.
La cònsol ha argumentat que, tot i que el planejament urbanístic correspon als comuns, el Govern intervé en qüestions clau com la mobilitat, la capacitat energètica, el tractament de residus o la disponibilitat d’equipaments, fet que evidencia, segons ella, que es tracta d’una responsabilitat compartida.
En aquest sentit, ha defensat la necessitat d’“anar de la mà” i establir canals institucionals més clars perquè els comuns puguin ser informats i escoltats amb antelació en projectes legislatius que els afecten. “Si realment coincidim que certes coses no ens agraden, hem de treballar plegats”, ha conclòs.