CANILLO
No retirar la neu pot comportar una multa de fins a 2.000 euros
En l’ordinació del 2025 la sanció per als infractors era de 151 euros, amb la possibilitat de doblar l’import per als recincidents
Els veïns de Canillo que no netegin la neu i el gel acumulats al davant del portal de casa podran ser sancionats pel comú amb una multa de fins a 2.000 euros. Segons l’article 2 de l’ordinació d’arrestos, modificada recentment en sessió de consell, tot propietari “roman obligat a treure i netejar la neu i el gel acumulats a la voravia que confronti amb la seva propietat i mantenir-la en les degudes condicions de circulació i utilització per a les persones i serveis”.
El comú ha revisat significativament l’import de les multes. Així, si l’ordinació d’arrestos de l’any passat preveia una sanció de 151 euros, amb la possibilitat de doblar l’import en cas de reincidència, la d’aquest any castiga les primeres infraccions amb una multa de 100 euros. Tot i això, en la primera reincidència s’incrementa a 500 euros i, a partir de la segona, a 2.000 euros. Com en l’ordinació del 2025, en la del 2026 el comú netejarà la voravia amb les despeses a càrrec de l’infractor.
ALTRES NOVETATS
L’ordinació revisada recentment inclou una altra novetat. La neu que no es desfaci podrà ser amuntegada a la voravia. Ara bé, la mateixa ordinació especifica que no podrà llençar-se a la calçada i l’accés a l’embornal de la claveguera haurà de quedar lliure. A més, “entre la façana i la neu eventualment amuntegada” s’haurà de deixar, “net i en bones condicions, l’espai suficient per al pas còmode dels vianants”, és a dir, “de com a mínim un metre d’amplada”. L’obligació de retirar la neu i el gel, finalment, també es fa extensiva al que s’hagi acumulat als llosats.
Un altre punt important de la normativa és que el comú podrà prohibir l’estacionament de vehicles a la via pública i als aparcaments de tota la parròquia per a realitzar els treballs de treta de neu, “senyalitzant-lo convenientment”. Els propietaris que no retirin els vehicles, o que estacionin amb dita prohibició, podran ser sancionats i retirats mitjançant el servei de circulació. Les despeses de grua i pupil·latge aniran a càrrec del propietari del vehicle.
L’ordinació puntualitza que el comú prioritzarà la retirada de neu dels espais públics “abans de procedir a la retirada de la neu acumulada en les voreres”, que es farà “un cop finalitzada la nevada”.
D’altra banda, l’ordinació prohibeix explícitament, en un article nou, el 8.1, fer captacions en “rius, torrents, fonts” i altres cursos d’aigua per a ús agroramader sense autorització del comú. D’igual manera, queda prohibit “disposar mànegues, tubs o conduccions temporals al llarg dels camins comunals sense la pertinent autorització del comú”. Si són autoritzades, no podran trobar-se a la vista, i hauran d’estar “soterrades” i “anar pel lateral del camí”. A més, l’únic responsable de la conservació de les instal·lacions “serà el sol·licitant”. L’incompliment de les disposicions d’aquest article comportarà una sanció de 200 euros la primera vegada, una de 500 la segona, i una de 1.000 a partir de la tercera. Si el comú ordena la retirada d’aquests elements, les despeses aniran a càrrec de l’infractor.