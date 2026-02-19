Canillo
Roger Puig estrena el projecte "Experiència de Vida" amb una xerrada motivacional als joves
Els assistents van poder interactuar amb el ponent en un ambient proper i participatiu
El comú de Canillo, a través del Punt Jove, va organitzar ahir a la tarda una trobada amb l’esquiador paralímpic Roger Puig dins del projecte “Experiència de Vida”, amb l’objectiu d’oferir als joves un espai de reflexió sobre la superació personal. Sota el lema “Descobreix la força de no rendir-se mai”, Puig va compartir la seva trajectòria després de l’accident d’esquí que va patir als 14 anys i que el va portar a reinventar-se en l’esport adaptat, competint al màxim nivell internacional i als Jocs Paralímpics d’Hivern.
Segons la consellera d'Infància, Joventut i Esports, Laura Riba, "iniciatives com aquesta reforcen el compromís del comú amb el desenvolupament integral del jovent de la parròquia".