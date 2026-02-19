ANDORRA LA VELLA
El pianista i compositor Carles Viarnès presenta ‘Post’ al Teatre Comunal
El pianista i compositor Carles Viarnès portarà a Andorra la Vella el seu nou projecte musical, Post, un treball que combina la sensibilitat del piano minimalista amb paisatges sonors electrònics i experimentals, i que crea una proposta que reflexiona sobre un futur imminent i l’impacte de la música com a narració emocional.
El concert tindrà lloc avui a dos quarts de nou del vespre al Teatre Comunal, en el marc de la Temporada MoraBanc Andorra la Vella. Post explora “la idea d’una banda sonora per a un món demà”, segons l’artista, amb un enfocament futurista i alternatiu que posa l’èmfasi en els detalls, la improvisació i la contemplació.
En aquesta obra, Viarnès recupera el piano com a instrument central, amb un so depurat i minimalista que ja havia desenvolupat en projectes anteriors.