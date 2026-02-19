ORDINO

Nova temporada familiar al Quart de la Cortinada

El comú d’Ordino dona el tret de sortida a la programació 2026 de la sala d’esbarjo del Quart de la Cortinada amb una proposta cultural i lúdica adreçada a infants a partir dels tres anys i pensada per gaudir en família.

La programació arrencarà el 28 de febrer amb l’espectacle de clown Pallassades, i continuarà el 21 de març amb el taller de dibuix Pedala i pinta. El 18 d’abril s’hi oferirà el contacontes Miriorama, la rondalla que mai s’acaba, i el 16 de maig un taller de maquillatge. Després de Lila ReBVelada (20 de juny), la temporada es reprendrà al setembre amb Gaudim amb Gaudí (12 de setembre) i la proposta de dansa De viatge (17 d’octubre), per cloure el 14 de novembre amb un espectacle de màgia a càrrec de David Bestué. Totes les activitats són gratuïtes.

