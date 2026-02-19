ANDORRA LA VELLA
El comú destina 53.000 euros a subvencions culturals
Les sol·licituds es poden presentar fins al 18 de març a tràmits
El comú d’Andorra la Vella ha obert la convocatòria de subvencions per a la promoció i realització d’activitats culturals d’àmbit ciutadà que es desenvolupin a la parròquia el 2026. La línia d’ajuts compta amb una dotació pressupostària de 53.000 euros i té com a objectiu donar suport a iniciatives que fomentin l’associacionisme, la participació ciutadana i la dinamització cultural.
Les subvencions s’adrecen tant a associacions culturals sense ànim de lucre registrades a Andorra la Vella com a persones físiques que organitzin activitats culturals de caràcter públic i local. Els projectes han de complementar o ampliar l’oferta cultural que promou el mateix comú, amb la voluntat d’enriquir el teixit social de la parròquia.
Els projectes hand e complementar l'oferta cultural del comú
Les sol·licituds es poden presentar fins al 18 de març al servei de tràmits del comú. La documentació necessària està disponible tant en aquest servei com a l’àrea de Cultura, ubicada al Centre Cultural La Llacuna. El comú valorarà aspectes com la rellevància cultural, la repercussió social, la viabilitat econòmica, el foment de la participació ciutadana i l’ús de la llengua catalana.
En la convocatòria anterior es van concedir ajuts a deu projectes culturals per un import global de 52.000 euros, una xifra que confirma la consolidació d’aquesta línia de suport i el dinamisme del sector cultural de la parròquia.