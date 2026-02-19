ENCAMP
Aprovat el pla parcial d’una nova promoció a la carretera dels Cortals
El comú i els impulsors del projecte disposen d’un termini de tres mesos per signar i formalitzar el conveni d’urbanització
Compte enrere per a l’inici de les obres del complex residencial de luxe Nanta Alta, situat al primer tram de la carretera dels Cortals. El comú d’Encamp ha aprovat el pla parcial de desenvolupament urbanístic de la unitat d’actuació, d’una superfície de 12.554,44 metres quadrats i situada als terrenys anomenats Prat del Mollar. Tot i que el projecte final podria modificar-se en alguns aspectes, els promotors han previst de construir-hi xalets, cases adossades o plurihabitatges d’obra nova d’una superfície d’entre 250 i 350 metres quadrats, amb preus que podrien oscil·lar entre un milió i un milió i mig d’euros per unitat.
El projecte d’urbanització de la parcel·la ha rebut els informes favorables dels ministeris amb competència en la matèria i del departament d’Obres públiques i Urbanisme del comú d’Encamp. En el període en què ha estat sotmès a informació pública –uns dos mesos de finals del passat mes de novembre– el projecte no va rebre cap al·legació.
Tres mesos
A partir d’ara el comú i els promotors disposaran d’un termini màxim de tres mesos per elevar a escriptura pública el conveni d’urbanització, juntament amb la documentació que acompanya el projecte. Qui ho consideri convenient pot presentar recurs contra el pla parcial davant la comissió tècnica d’urbanisme (CTU) en el termini d’un mes a partir de la data de publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (és a dir, ahir).
PARRÒQUIES
Es projecta un complex de luxe a l’inici de la carretera dels Cortals
Víctor González
El projecte s’haurà d’ajustar a les disposicions de la darrera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), aprovada el 2019, així com a les modificacions posteriors de la normativa.
L’aprovació del pla parcial permet posar en marxa els tràmits per urbanitzar el terreny. Més endavant els promotors hauran de demanar al comú l’autorització de construcció per poder començar a edificar. El projecte s’ha anat revelant amb comptagotes en publicacions a la xarxa social Instagram, i tots els detalls que n’ha pogut conèixer el Diari han estat extrets del pla parcial durant el període d’exposició pública.
En concepte de cessió obligatòria i gratuïta del 10% de la parcel·la, el comú rebrà un terreny de 1.015,63 metres quadrats, així com un altre de 2.371,92 metres quadrats per a vialitat i un altre de 26,26 per a serveis tècnics. A part d’això, els promotors hauran de construir un mur per protegir les parcel·les del corrent d’arrossegalls.
El projecte
- APROVACIÓ DEL PLA PARCIAL I URBANITZACIÓ. L’aprovació del pla parcial del projecte residencial de luxe Nanta Alta permetrà començar les obres d’urbanització ben aviat. El terreny està situat a l’inici de la carretera dels Cortals.
- PREUS D’ENTRE UN MILIÓ I UN MILIÓ I MIG. Els preus de venda dels xalets de la nova promoció podrien enfilar-se fins a un milió i mig d’euros, segons el pla parcial del projecte, sotmès a informació pública en els últims mesos.
- TERRENYS DE CESSIÓ PER AL COMÚ I VIALITAT. En concepte de cessió obligatòria i gratuïta, el comú rebrà un terreny de poc més de 1.000 metres quadrats, així com una altra parcel·la per a vialitat i una altra per a serveis tècnics.