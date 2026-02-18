Encamp
Serrano Pentinat visita el Pas per copsar l'afectació del tall a l'RN-20
El Copríncep episcopal vol fer un gest de suport i proximitat als veïns en l'actual situació
El Copríncep episcopal d’Andorra i bisbe d'Urgell, Josep-Lluís Serrano Pentinat, presidirà avui la celebració de dimecres de Cendra a l’església de Sant Pere del Pas de la Casa, en un gest de suport als veïns davant la situació derivada del tall de l'RN-20. El Copríncep es reunirà, a partir de les 3 de la tarda, amb els representants del comerç, l'hostaleria, el jovent i diverses entitats locals, acompanyat dels cònsols d'Encamp, Laura Mas i Xavier Fernández. Serrano Pentinat també visitarà equipaments com l’escola bressol, el Centre Esportiu i la reforma de la plaça de l’Església.
La visita coincideix amb un dia en què tant el consell de ministres com la sessió extraordinària del consell de comú d'Encamp se celebraran a la localitat fronterera i on s'aprovaran mesures de suport al teixit empresarial del Pas de la Casa.