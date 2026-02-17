Cultura
Rentada de cara per a l'espai jove de Sant Julià
El nou nom, l'Espurna, "és una proposta que ens van fer fa temps els nois que venen", ha explicat la consellera de social, Eva Ramos
Una rentada de cara per a l'espai jove de Sant Julià de Lòria, que a partir d'ara passarà a denominar-se 'l'Espurna'. Així ho ha anunciat la consellera de social, Eva Ramos, durant l'acte inaugural. Tal com ha explicat Ramos, el nou nom "és una proposta que ens van fer fa temps els nois que venen a utilitzar l'espai", ja que "no es trobaven identificats amb només la denominació d'espai jove".
La consellera considera que "espai jove pot abastar moltes coses" i els joves "volien una cosa que fos més seva, com tenen a altres parròquies" on "el lloc de trobada té un nom concret". "Entre tots ens van fer una sèrie de propostes i va acabar sent 'l'Espurna'", ha explicat. Juntament amb el nom, també s'ha canviat els colors de l'espai i els grafismes.
Ramos ha volgut fer una crida "que hi hagi també públic femení" a l'espai jove, perquè en l'actualitat la majoria de joves que fan servir el lloc són nois. "Sempre demanem que vinguin [les noies], però, a vegades, quan hi ha tants nois aquí els fa una certa angúnia de demanar", ha relatat. Ramos també ha aclarit que és una cosa que va "a temporades", ja que "anteriorment hi havia més noies que nois".
Notícia pendent d'ampliació.