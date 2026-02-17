Intercanvi
Quatre alumnes del Conservatori d’Andorra la Vella es formen a la Franz Liszt Academy de Budapest
L’estada inclou masterclass amb professorat especialitzat i reforça la projecció internacional dels joves talents
El Conservatori de Música d’Andorra la Vella ha impulsat una estada formativa a la prestigiosa Franz Liszt Academy of Music de Budapest amb la participació de quatre estudiants de sisè curs de piano. L’activitat, que té lloc del 15 al 20 de febrer, permet als alumnes completar la seva formació a través de diverses masterclass impartides per professorat especialitzat del centre hongarès.
Els estudiants, de diferents edats, hi arriben amb l’objectiu de perfeccionar la tècnica, ampliar els recursos interpretatius i entrar en contacte amb metodologies pedagògiques de primer nivell. Durant l’estada compten amb l’acompanyament de la cap del Departament de Piano del Conservatori, Míriam Manubens, i de la professora de llenguatge musical i piano, Cristina Gallart, que en fan el seguiment acadèmic.
La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha destacat que aquestes iniciatives “reforcen el compromís del comú amb una formació de qualitat i amb la projecció exterior dels joves talents del país”. En la mateixa línia, el director del Conservatori, Jordi Sabata, ha assenyalat que formar-se en institucions de referència com la Franz Liszt Academy “és una experiència determinant en la trajectòria artística” dels alumnes.
L’estada compta amb la col·laboració del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i del Ministeri d’Afers Exteriors. La ministra Mònica Bonell ha remarcat que la professionalització dels artistes és una de les bases de la política cultural del Govern i ha subratllat que la implicació d’Afers Exteriors ha estat clau per facilitar l’accés a aquests programes d’alt nivell.