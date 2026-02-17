ANDORRA LA VELLA
Obert el termini d’inscripcció per participar en el Mercat de la Vall
El comú ha obert les inscripcions per a l’11a edició del Mercat de la Vall, que se celebrarà el primer dissabte de cada mes entre maig i octubre al Centre Històric. Les sol·licituds es poden presentar fins al 13 de març a través de la plataforma de Tràmits del comú.
La iniciativa s’adreça a artesans, artistes i productors agroalimentaris amb productes propis i de qualitat. Un cop tancat el termini, les noves demandes s’incorporaran a una llista d’espera.
Creat el 2016 per dinamitzar el Centre Històric i donar visibilitat al producte local, el Mercat de la Vall s’ha consolidat com una cita de referència. L’organitza l’àrea de Promoció Turística i Comercial amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants del Centre Històric, els Productors Agrícoles i Artesans i l’Associació de Creadors Plàstics la Xarranca.