Obertes les inscripcions per a l’11a edició del Mercat de la Vall

La fira tindrà lloc el primer dissabte de cada mes entre el maig i l'octubre al Centre Històric de la parròquia i les sol·licituds es poden presentar fins al 13 de març

El Mercat de la Vall a la rambla molines durant la Festa Major d'Andorra la Vella, l'agost del 2025

El Mercat de la Vall a la rambla molines durant la Festa Major d'Andorra la Vella, l'agost del 2025

Andorra la Vella 

El comú d’Andorra la Vella ha obert el termini d’inscripció per participar en l’11a edició del Mercat de la Vall, que tindrà lloc el primer dissabte de cada mes entre maig i octubre al Centre Històric. Les persones interessades poden presentar la sol·licitud fins al 13 de març a través de la plataforma de "Tràmits del comú".

La fira s’adreça a artesans, artistes i productors agroalimentaris que ofereixin productes de creació pròpia i de qualitat. Un cop finalitzat el termini, les noves peticions passaran a formar part d’una llista d’espera.

Impulsat l’any 2016 amb la voluntat de dinamitzar el Centre Històric i donar visibilitat al teixit productiu del país, el Mercat de la Vall s’ha consolidat com una cita periòdica de referència. L’esdeveniment és organitzat per l’àrea de Promoció Turística i Comercial del comú amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants del Centre Històric, els Productors Agrícoles i Artesans d’Andorra i l’Associació de Creadors Plàstics la Xarranca.

