FUN NEGRE
La mala combustió d’una caldera provoca un ensurt al centre de tecnificació d’Ordino
La presència de fum negre i espès a l’entorn del centre de tecnificació esportiva d’Ordino (CTEO) va mobilitzar ahir els serveis d’emergència. L’avís es va rebre prop de les 18 hores i fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar tres dotacions del cos de bombers amb un total de vuit efectius, així com agents del cos de policia i de circulació. La intervenció es va allargar durant aproximadament una hora i mitja. Diverses fonts indiquen que el fum va ser causat per la mala combustió d’una caldera. Alguns veïns havien alertat que de l’espai “sortia fum feia estona”, fet que va generar preocupació a la zona.
Malgrat l’ensurt que va provocar la intensa fumera visible des de l’exterior, no es van registrar danys personals, segons van explicar des del cos de bombers. La intervenció es va centrar a controlar la situació i verificar l’origen de la incidència.