CELEBRACIÓ
Els carrers de Sant Julià de Lòria s’omplen de públic i confeti amb la Gran Rua de Carnaval
La jornada compta també amb la botifarrada popular i el ball de disfresses amenitzat per Soulstorm Band, durant el qual es fa l’entrega de premis del concurs
Com si es tractés d’una cavalcada de Reis, amb un mínim de dues fileres de famílies a cada costat del carrer de la plaça de la Germandat, grans i petits s’estiraven el coll mirant cap a la plaça Francesc Cairat per intentar endevinar quan apareixeria la rua laurediana. L’expectació s’ha anat transformant en música cada cop més intensa fins que l’espectacle itinerant ha irromput al centre, enmig d’una pluja de confeti. Una desena de comparses han desfilat pels carrers amb propostes per a tots els gustos: des de disfresses tan inesperades com participants convertits en fregones o petits capgrossos amb llargs barrets negres, fins a formacions que ja havien deixat empremta dissabte a la nit. La carrossa d’ABBA, 'Dancing Queens', ha tornat a fer lluir els seus conjunts llampants i coreografies sincronitzades; 'Kanixocs' ha tornat amb els seus vehicles de xoc i pals amb leds visibles des de lluny, 'Samba d’Alçada' ha encomanat el seu ritme vibrant amb plomalls vistosos; i ‘African Vibes’, amb els seus estampats acolorits i energia de la sabana africana, ha tornat a captivar el públic.
La desfilada ha sortit de la plaça Francesc Cairat i ha recorregut l’avinguda Verge de Canòlich, el carrer Bonaventura Riera i l’avinguda Rocafort, per tornar novament fins a la plaça de la Germandat, on s’ha fet el tancament amb la darrera passada de carrosses i comparses. La jornada ha continuat a les 20.30 hores amb la botifarrada popular i, tot seguit, amb el ball de disfresses amenitzat per Soulstorm Band, durant el qual es fa la deliberació del jurat i l’entrega de premis del concurs.
El programa seguirà aquest dilluns amb activitats infantils a la plaça de la Germandat, que inclouran un taller de serigrafia, un espectacle d’animació i la tradicional despenjada, judici i cremada del Carnestoltes. A més, dimarts a les 18 hores es presentarà la nova marca de l’Espai Laurèdia Jove, L’Espurna, i durant tota la setmana hi haurà propostes com el campus multiesportiu de Carnaval, tallers creatius a l’Escola d’Art i les Bibliovacances.