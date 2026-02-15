CANILLO
Alcobé afirma que el Parc Nacional pot ser "un pou sense fons" però en defensa el retorn d'inversió
El comú destinarà inicialment 150.000 euros per senyalitzar camins interparroquials, indicar rutes naturals i promocionar l’espai entre residents i visitants.
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha reconegut que la iniciativa de Parc Nacional, signada amb Govern i el comú d'Ordino el passat estiu, podria convertir-se en "un pou sense fons", però també és una aposta que "com més inverteixes, més retorn tindrà segurament". La inversió inicial prevista pel comú serà de 150.000 euros, destinats a senyalitzar camins interparroquials, indicar rutes naturals i promocionar l’espai entre residents i visitants. Així ho ha apuntat Alcobé en una entrevista a l'Agència de Notícies Andorrana, tot indicant que aquest import probablement haurà de créixer en el futur, especialment si es desenvolupen projectes complementaris com una escola de guies de muntanya. Alcobé ha apuntat que l'increment "probablement" podria anar més enllà de 500.000 euros o fins a 1 milió d'euros.
Aquest increment respondria a la planificació d'aspectes més enllà de la "gestió forestal", donat que "la gestió directa, del medi ambient, els accessos o la comunicació, aquí segurament no caldrà tanta despesa directa". "Pot arribar a ser [aquest increment de fins a 1 milió d'euros] per la infraestructura de transport públic, de gestió de la vall, de guies i d'oficines turístiques als peus de la vall", ha enumerat. Tota infraestructura incrementarà aquesta despesa que, segons defensa Alcobé, tindrà un retorn assegurat, per exemple per la creació d'un "centre d'interpretació de la muntanya, de la neu o de romànic a peu de parc natural".
"El que no volem és perdre cap mena de competència en la muntanya de Canillo. El Govern serà un instrument facilitador i impulsor d'aquesta iniciativa, però, en qualsevol cas, no tindrà competències pròpies fora de les que li atorguem via aquest marc legal", ha assenyalat el cònsol, tot indicant que el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia sí que té competències "amb ajuts directes al territori; promocionar, comunicar i divulgar el Parc Nacional, o regular algun tipus de pràctica puntual respecte a animals protegits o la flora". La resta de responsabilitats com l'accessibilitat, fer els camins, la gestió forestal o les aigües continua a càrrec de la parròquia. "Són comunals i no les perdrem. El dia que això es pugui plantejar, aquesta figura no tindrà sentit per Canillo", ha asseverat, tot reiterant que la corporació no "vol perdre cap competència ni prerrogativa" en la gestió de les seves muntanyes, pics, valls o boscos.
Conduir a la gent per l'accés al Parc serà un dels principals reptes, donat que Canillo disposa de la quantitat més gran de territori natural, així com de portes cap al nou espai protegit, des de Mereig cap a Casamanya, des de Montaup cap a Roca Negra i Anquirnès, des del Pont Tibetà cap a l'Armiana, la vall del riu, les planes de Canillo, la Coma de Ransol, les Bordes d'Envalira o la Vall d'Incles. Alcobé apunta que trobant les "portes més oportunes per la gent" es pot descongestionar el conjunt del territori. "L'objectiu també és desmassificar la Vall d'Incles. La Vall d'Incles pot acabar morint d'èxit per massificació de persones i de vehicles", ha reconegut.
Protegir l'entorn natural
Alcobé defensat que la millor manera de protegir, conservar i fer valdre el territori és mitjançant un segell de Parc Nacional. Segons el marc legal, ha explicat que s'haurà de definir usos i potestats, però ha avançat que no comportarà més restriccions que les actuals i que es mantindran usos tradicionals com l’agricultura, la ramaderia, la caça o la pesca, sempre que siguin compatibles amb la conservació.
"La muntanya, per si sola, abans, amb la ramaderia, era un factor d'autoregulació. Avui en dia no és suficient. Sense ramats, la muntanya avui es deteriora", ha lamentat Alcobé qui apunta a la necessitat constant d'invertir per evitar la degradació, "sigui per excés de persones o per manca d'ús ramader pel sotabosc". "Tenim una invasió de boscos, hi ha més plagues, canvia el clima també, i hem de fer una gestió activa de la muntanya i dels boscos d'Andorra", ha reivindicat.