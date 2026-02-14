FESTIVITAT
La Rua dels Arlequins omple Canillo i culmina amb la cessió històrica del Garibaldi i la Florentina
La família de Cal Ros lliura els ninots originals de 1933 en un dels actes centrals del Carnaval
El Carnaval de Canillo ha viscut aquest dissabte un dels moments més destacats amb la tradicional Rua dels Arlequins, la penjada del Carnestoltes i la cessió oficial del Garibaldi i la Florentina originals al comú de Canillo. La rua ha sortit de Perecaus i ha recorregut els carrers del poble fins a Cal Federico, on s’ha dut a terme l’acte de signatura de la cessió. En aquest espai s’ha formalitzat el traspàs, per part de la família de Cal Ros, del Garibaldi i la Florentina originals —construïts l’any 1933 per Antoni Sansa Farré de Casa Ros— al comú.
Segons la tradició del Carnaval canillenc, els Fadrins i Arlequins del poble esperaven als límits de la vila l’arribada del Garibaldi i la Florentina, coneguts com els Reis Carnavals. La seva presència simbolitzava l’inici d’una jornada marcada per la sàtira, la festa i la transgressió pròpies del Carnestoltes.
El cònsol major, Jordi Alcobé, ha destacat el valor patrimonial dels ninots: “No són només dos ninots: són un tros de la nostra història viva i col·lectiva”. Alcobé ha agraït especialment a la família la cessió d’aquestes figures com a testimoni per a les generacions presents i futures de Canillo.
La jornada ha culminat amb la penjada del Carnestoltes davant la caseta de turisme de Canillo, un altre dels actes centrals del programa. La festa ha estat amenitzada per la Canillo’s Band Tocant, que ha acompanyat la rua amb música en directe.
El programa de Carnaval continuarà diumenge 15 de febrer amb l’espectacle familiar El meu amic Brutus, de la companyia Xip Xap, a l’edifici del telecabina, així com una xocolatada solidària a favor de l’Hospital Sant Joan de Déu a la plaça del Prat del Riu i una rua des de l’hotel Roc del Castell fins a la mateixa plaça. Els actes es tancaran dilluns 16 de febrer amb el judici i la crema de Sa Majestat el Carnestoltes, seguits d’una botifarrada popular a la plaça del Telecabina.