"Petita esllavissada" a la plaça Rocacorba de Sant Julià

El comú ha acordonat un tram de la vorera per motius de seguretat

Els rocs caiguts a la carretera a la zona de la plaça Rocacorba.

Les precipitacions d'avui han provocat una "petita esllavissada" a la zona de la plaça Rocacorba de Sant Julià. Aquest fet ha obligat al serveis de circulació del comú a acordonar un tram de la vorera per motius de seguretat "i davant la possibilitat de nous despreniments". El comú, a través de les xarxes socials, demana a la ciutadania que respecti la senyalització i "eviti el pas per la zona afectada". 

