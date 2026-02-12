Mobilitat
Ordino integra les línies del Serrat i el Coll en un únic bus circular a partir de demà
Entre les novetats, els autobusos comptarán amb portaesquis, un telefón 24h d'atenció al client i geolocalització a través de la app Mou-te
El comú d’Ordino posarà en marxa demà una nova línia circular de bus comunal que integra en un sol recorregut les dues línies existents fins ara, la del Serrat i la del Coll d’Ordino. La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha remarcat que el transport públic “va ser una de les prioritats en els dos mandats anteriors i ho continuarà sent”, i ha defensat que el projecte respon “a la voluntat política clara de mantenir el compromís amb el medi ambient, la mobilitat sostenible i la qualitat de vida dels nostres habitants”.
El servei, implantat el desembre del 2018 i que està emmarcat en el pla estratègic 2019-2023, ha superat les expectatives inicials amb prop de 118.000 passatgers. Actualment, és gratuït per als titulars de l’abonament nacional, menors de 18 anys i majors de 65 anys residents a la parròquia, mentre que el bitllet senzill es manté a 20 cèntims. El comú hi destinarà 477.000 euros aquest any per al transport.
La consellera de Comunicació, Meritxell Rabadà, ha explicat que fins ara hi havia “dues línies independents” i que el nou sistema permetrà “una connexió directa entre tots els pobles de la parròquia amb una sola línia”. El recorregut unirà el centre d’Ordino, el Coll d’Ordino, la zona escolar, la Cortinada, Arans, Llorts i el Serrat.
Rabadà, ha explicat que el canvi respon a la necessitat d’“igualar la freqüència de pas”, especialment al Coll d’Ordino, que no disposava del mateix servei que el Serrat. “No hi havia queixes com a tal, però tothom volia tenir la mateixa freqüència de busos”, ha puntualitzat.
En horari escolar, de dilluns a divendres, hi haurà busos cada 20 minuts de 7 a 10 hores i de 16 a 19 hores, i cada 30 minuts la resta del dia fins a les 22.30 hores. Caps de setmana i festius la freqüència serà de 30 minuts. També s’habilita un servei específic a les 7.15 hores des del Coll per facilitar l’enllaç amb les línies nacionals per anar a l’escola. A més durant els mesos d’hivern hi haurà un autobús gratuït específic que pujarà a les pistes d’Ordino Arcalís.
Entre les millores, destaquen la incorporació de portaesquís a tots els vehicles,“una de les demandes que ens havien fet notar” ha explicat Rabadà, un telèfon d’atenció 24 hores i la futura geolocalització a través de l’aplicació Mou-te. El comú preveu un període d’adaptació i no descarta ajustos si són necessaris, “si veiem que hi ha certes millores a fer, es podran fer, no hi ha cap problema” ha assegurat Rabadà.