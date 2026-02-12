ANDORRA LA VELLA
Més de 2.000 participants en la rua interescolar de Carnaval
Andorra la Vella donarà demà el tret de sortida a les activitats de Carnaval amb la celebració de la 19a rua interescolar, que reunirà gairebé 2.300 participants entre alumnes i acompanyants. La desfilada, dedicada als personatges de contes, comptarà amb la participació dels infants de maternal i primària de tots els centres escolars de la parròquia, així com de les escoles bressol comunals Conxita Mora Jordana i de Santa Coloma i la Fundació Privada de Meritxell.
La rua començarà a dos quarts d’onze a l’avinguda Santa Coloma, a l’altura del número 93, i finalitzarà al número 21 de l’avinguda Enclar. El Rei Carnestoltes, elaborat pels infants de la ludoteca de Santa Coloma, presidirà la desfilada, que comptarà amb animació i la participació del grup de percussió Batokam.